Botte e spari in strada, follia vicino Fiumicino

Lite in strada con colpi di arma da fuoco ieri sera alle 20 e 30 circa a Cerenova, sul litorale laziale. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un gruppo di cinque persone. In via Cales, dopo diverse segnalazioni al 112, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia. Al momento dell’arrivo delle gazzelle i cinque erano gia’ fuggiti. Indagini in corso.