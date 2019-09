Schiaffeggia poliziotto dopo manovra, arrestato autista di ambulanza a Roma

Mentre faceva retromarcia con l’ambulanza su cui aveva caricato una paziente da portare in ospedale ha quasi investito due agenti di polizia e quando e’ stato ripreso ne ha schiaffeggiato uno. Protagonista un 65enne che e’ stato quindi arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto ieri mattina davanti a un Caf di via di Torrevecchia, alla periferia della Capitale, dove durante una lite tra due persone una donna ha accusato un malore e sono stati chiamati i soccorsi. E per l’appunto mentre faceva manovra in retromarcia, l’autista dell’ambulanza ha rischiato di investire i due poliziotti per poi reagire prendendone a schiaffi uno quando gli e’ stato fatto notare quanto avesse rischiato. L’agente e’ stato giudicato guaribile in 8 giorni, il 65enne e’ invece finito in manette.