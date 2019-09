Meteo Roma, inversione di tendenza: si torna al caldo

Ultimi fenomeni instabili sull’Italia, poi ritorna il bel tempo con temperature in aumento. Nel corso della giornata di oggi temporali e piogge potranno ancora interessare parte delle regioni centro-meridionali; da domani, tuttavia, l’instabilita’ sara’ solo un lontano ricordo. E’ in arrivo, infatti, una strepitosa estate settembrina. Lo comunica il team del sito www.ilmeteo.it, secondo cui a partire da domani un caldo alito nordafricano, sospinto da un vortice di bassa pressione collocato sulle coste marocchine e algerine, comincera’ a far alzare le temperature, in particolare sull’area tirrenica e sulle due Isole maggiori. Il clima iniziera’ a scaldarsi anche sul resto del Paese, preludio a un weekend davvero caldo per il periodo. Durante il prossimo fine settimana, infatti, le temperature saliranno fino a toccare valori superiori alla media stagionale: si verifichera’ una vera e propria escalation di caldo, con picchi massimi che potranno raggiungere i 34/35 . La Sardegna, la Sicilia e parte dei versanti tirrenici risentiranno maggiormente di questo improvviso ritorno del caldo. Questi elevati valori si potranno infatti registrare nelle aree interne della Sardegna e sui settori occidentali della Sicilia.