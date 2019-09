Discarica a Corcolle, la Raggi dice no

“La discarica di Corcolle ha gia’ ricevuto una serie di pareri negativi, l’unico parere positivo sembra essere quello della Regione”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, a margine della consegna dei nuovi bus nella zona di Corcolle, rispondendo cosi’ a chi le chiedeva, anche tra le persone presenti, un parere sulla possibile creazione di una discarica di servizio in questa zona. “Il municipio, la citta’ metropolitana, il ministero hanno dato parere negativo, presto si pronuncera’ anche il dipartimento di Roma Capitale – ha aggiunto -. Io non credo che questo sia un territorio che possa ospitare una discarica. Il VI Municipio come sappiamo e’ gia’ martoriato, c’e’ gia’ l’impianto di Rocca Cencia che gia’ stabilisce un carico pesantissimo per la comunita’ locale. Il Comune e’ per il no, non e’ questo il territorio in cui puo’ essere aperta un’altra discarica”.