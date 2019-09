Ucciso dal treno in corsa, dramma a Ciampino

Un uomo di cui non si conoscono le generalita’ e’ stato investito e ucciso alle 11.30 circa, da un treno in transito nella stazione di Ciampino.

La linea ferroviaria Roma – Velletri e’ stata interrotta dalle 11.40 e il traffico sospeso per la rimozione della salma e gli accertamenti dell’Autorita’ giudiziaria, seguiti all’intervento delle forze dell’ordine e della Polizia Ferroviaria.

Secondo quanto si apprende l’uomo, che era seduto su una panchina della stazione, si sarebbe inginocchiato sui binari una volta avvistato il treno in arrivo. Al vaglio anche le testimonianze dei passeggeri presenti.

Dalle 14.05 e’ stato riattivato il traffico ferroviario fra Ciampino e Pavona sulla linea linea FL4, Roma – Velletri. I treni in viaggio hanno subito ritardi fino a 20 minuti, mentre tre regionali sono stati cancellati e sei limitati nel percorso.