Dava fuoco a cassonetti, arrestato 64enne a Roma

Un 64enne originario del frusinate e’ stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Parioli con l’accusa di incendio. L’uomo, non nuovo nel compiere gesti simili, e’ stato identificato quale autore dell’incendio di due cassonetti appiccati la scorsa notte, in Circonvallazione Nomentana, a pochi passi dalla Stazione ferroviaria Tiburtina. I carabinieri sono stati allertati da alcuni cittadini che hanno visto il piromane mentre introduceva dei fogli di giornali all’interno di due cassonetti per i rifiuti, destinati alla raccolta della carta.

Grazie alla descrizione ben dettagliata fornita dai testimoni, i carabinieri hanno bloccato l’uomo pochi istanti dopo. La perquisizione ha permesso di rinvenire, all’interno della sua borsa, un accendino e numerosi fogli di giornale. Poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

L’uomo e’ stato portato in caserma, in attesa del rito direttissimo.