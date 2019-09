Vicenda stadio, De Vito rinuncia a udienza del Riesame

Il presidente sospeso dell’assemblea Capitolina, Marcello De Vito, ha rinunciato all’udienza davanti al tribunale del Riesame di Roma. L’udienza, inizialmente fissata per domani, e’ stata anticipata a oggi tramite una pec arrivata giovedi’ scorso agli avvocati di De Vito che si trova attualmente agli arresti domiciliari per corruzione. Il presidente sospeso dell’assemblea Capitolina era stato arrestato, in concorso con l’avvocato, Camillo Mezzacapo, nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma calcio.

La misura nei confronti di De Vito scadra’ il prossimo 20 settembre. Ad agosto erano arrivate le motivazioni della Cassazione secondo cui le accuse mosse dall’aggiunto Paolo Ielo e dalle pm Luigia Spinelli e Barbara Zuin si basano su “congetture”.