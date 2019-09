Tor Bella Monaca, blitz notturno dei carabinieri: 2 pusher in manette

La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato, in due diverse operazioni, due pusher.

Il primo a finire in manette, è un 22enne romano, notato dai Carabinieri, con atteggiamento sospetto nella nota “piazza” di spaccio, di via dell’Archeologia.

I militari lo hanno perquisito ed hanno trovato, nascosto nel retro del computer di bordo del veicolo a noleggio, risultato a lui in uso, 4 buste di cellophane, con all’interno 475 dosi di cocaina, pronte per la vendita.

Poco più tardi, in via Duilio Cambellotti, sempre i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, hanno arrestato una 36enne romana, con precedenti, subito dopo uno “scambio” sospetto. I militari intervenuti, hanno trovato la donna in possesso di 15 involucri di cocaina.

I due arrestati sono stati accompagnati in caserma, in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.