A Roma tutto pronto per la ‘maratona della pace’

La pace “andra’ di corsa” domenica 22 settembre a Roma, dove si correra’ la terza edizione della Roma Half Marathon ‘Via pacis’, la gara promossa da Roma Capitale, dalla Santa Sede e dalla Federazione italiana di atletica leggera‎ ispirata ai principi dell’inclusione, della solidarieta’ e del dialogo interreligioso. A partire dal percorso, che prendera’ il via da San Pietro e si snodera’ tra le strade della Capitale toccando i principali luoghi di culto delle diverse religioni. Partner dell’iniziativa due ambasciate, gli Emirati Arabi Uniti che festeggiano l’anno della tolleranza e promuoveranno l’Expo di Dubai 2020, e l’India: sulla medaglia della corsa ci sara’ il volto del Mahatma Gandhi, in occasione dei 150 anni dalla nascita. L’iniziativa e’ stata presentata questa mattina all’Ara Pacis dalla sindaca Virginia Raggi insieme con il presidente della Fidal Alfio Giomi, monsignor Melchor Sanchez del Pontificio Consiglio della Cultura, l’ambasciatore degli Emirati Omar Obaid Alshamsi e l’ambasciatrice dell’India Reenat Sandhu, oltre all’assessore capitolino allo Sport Daniele Frongia e al delegato della Regione Lazio Roberto Tavani. Alle due prove – la mezza maratona e la non competitiva da 5 chilometri – sono attese 7000 persone da 40 nazioni.