Rapina e morde un turista al polpaccio

Aveva appena sfilato il portafogli dalle tasche di un turista inglese che stava passeggiando in via Torino, ma qualcosa e’ andato storto e la vittima, accortasi di quanto era appena accaduto, lo ha bloccato nel tentativo di recuperare la refurtiva. Per tutta risposta il borseggiatore, un cittadino romeno di 21 anni, nella Capitale senza fissa dimora e incensurato, ha tentato di divincolarsi dalla presa dell’uomo, arrivando a morderlo al polpaccio.

La scena e’ stata notata da lontano da una pattuglia composta da Carabinieri della Stazione Roma Quirinale e della Compagnia Speciale che sono immediatamente intervenuti per bloccare il ladro. Il giovane, arrestato con l’accusa di rapina impropria, e’ stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.