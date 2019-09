Nuova terapia per il carcinoma del pancreas, benefici per il 50% dei pazienti

Un farmaco già in uso per la cura di altri tumori, la decitabina, ha una potente azione antitumorale mirata per neoplasie del pancreas che hanno una dipendenza molecolare da K-Ras. La scoperta può produrre benefici nel 50% dei pazienti alle prese con uno dei più aggressivi carcinomi.. La scoperta è dei ricercatori dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) ed è stata pubblicata nei giorni scorsi sulla rivista internazionale Cancer Research. In pratica si tratta di una nuova terapia. I ricercatori hanno dimostrato che i tumori pancreatici con alta dipendenza molecolare per K-RAS hanno un’alta sensibilità al trattamento con la decitabina, mentre quelli indipendenti da K-RAS sono quasi cento volte meno sensibili o completamente resistenti. Il farmaco si è dimostrato anche capace di arrestare la progressione metastatica della malattia in modelli sperimentali di tumori pancreatici K-RAS dipendenti. Il lavoro, condotto dal team guidato da Luca Cardone, capo dell’Unità di Immunologia e immunoterapia IRE, ha mostrato che i pazienti selezionati con screening molecolare ne potrebbero beneficiare grazie a un approccio di riposizionamento di farmaci, il cosiddetto “drug repurposing”. “Grazie a questo studio preclinico – spiega una nota dell’Ire – si potranno ora avviare studi clinici con la decitabina, come singolo trattamento o in combinazione, individuando e selezionando i pazienti con alta probabilità di risposta per confermare l’efficacia del trattamento”. Il tumore del pancreas è uno dei più temibili e aggressivi, ha un tasso di mortalità in aumento rispetto ad altri. Non è possibile fare diagnosi precoce e, tra le terapie, l’opzione chirurgica non sempre è praticabile, mentre i chemioterapici disponibili offrono risposte terapeutiche limitate.”Il nostro studio – illustra Luca Cardone, ricercatore IRE e autore della pubblicazione – ha permesso di identificare e validare, a livello preclinico, una nuova terapia mirata per un sottogruppo di pazienti con tumore del pancreas dipendente dall’oncogene K-RAS. Circa il 95% dei tumori pancreatici sono mutati geneticamente per il gene K-RAS ma è possibile distinguere due sottogruppi di pazienti, quelli che hanno una reale dipendenza molecolare da K-RAS e quelli che pur avendo la mutazione genica, non ne sono più dipendenti”. La scoperta è stata possibile “interrogando” mediante algoritmi computazionali, banche dati relative agli effetti molecolari di farmaci già in uso clinico. “Le banche dati a disposizione, – evidenzia Gennaro Ciliberto, direttore scientifico IRE – la capacità computazionale per elaborare una grande mole di informazioni e gli algoritmi utilizzati per l’estrapolazione di specifici dati stanno rivoluzionando la ricerca oncologica sperimentale. Oggi, grazie anche alle collaborazioni nazionali ed internazionali, si lavora su molti più dati e si velocizzano i risultati della ricerca che consentono anche la rapida validazione di nuove indicazioni per farmaci già in uso ma con diversa indicazione terapeutica.” Il potere immenso degli algoritmi.