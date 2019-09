Due moto contro un’auto, spaventoso incidente a Roma: un morto

Incidente stradale mortale questa mattina alle 9 in via della Pineta Sacchetti, in zona Aurelio, nella capitale. A perdere la vita un centauro italiano di 38 anni che, a bordo della sua Honda Sh, si e’ scontrato con un’altra moto e un’auto modello Fiat Panda. Sul posto per i rilievi gli agenti del gruppo Aurelio della Polizia locale di Roma Capitale.