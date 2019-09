32enne si lancia nel Tevere: le disperate ricerche

Ricerche in corso nel Tevere al centro di Roma per un uomo che e’ stato visto lanciarsi nel fiume. Sul posto i vigili del fuoco, con l’ausilio dei sommozzatori, carabinieri della compagnia Trastevere e del Radiomobile, e la polizia. L’allarme e’ scattato poco prima delle 10 quando e’ stato visto un uomo lasciare lo zaino e lanciarsi nel fiume all’altezza di ponte Sisto. Rimasto per un po’ a fior d’acqua sarebbe stato poi notato scomparire nei pressi dell’ Isola Tiberina. I carabinieri hanno recuperato lo zaino dove all’interno sono stati trovati documenti di un cittadino indiano di 32 anni. Da chiarire se possa trattarsi della persona vista finire nel fiume.