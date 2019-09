Occhio alla truffa, simula un incidente stradale e si fa “risarcire”: 48enne nei guai

I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato un 48enne romano con le accuse di furto con strappo e tentata truffa aggravata.

Ieri pomeriggio, l’uomo, senza occupazione e con precedenti per truffa, estorsione, furto e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre percorreva via Anastasio II a bordo della sua moto, ha simulato un urto con un’altra autovettura condotta da un anziano a cui ha chiesto 50 euro quale risarcimento per il danno subito. Una volta convinto a consegnare il denaro, il malvivente ha sfilato con violenza al malcapitato altre quattro banconote dello stesso taglio contenute nel portafoglio, per poi darsi alla fuga a bordo della moto. Tutta la scena è stata notata da un Carabiniere della Stazione Roma Madonna del Riposo, libero dal servizio, che è immediatamente intervenuto, riuscendo a raggiungere e a bloccare il fuggitivo.

Nelle tasche del truffatore sono state trovate le 5 banconote da 50 euro, poi sequestrate.

Chiesto ausilio ad una pattuglia, l’arrestato è stato accompagnato presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliati.