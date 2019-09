Via libera dal Ministero dei Trasporti alla funivia Battistini-Casalotti

La funivia Battistini-Casalotti ha ottenuto il finanziamrnto da parte del ministero dei Trasporti. E’ quanto puo’ anticipare l’agenzia Dire dopo averne avuto conferma da fonti qualificate.

Il progetto per un sistema a fune urbano, tra l’attuale capolinea della linea A e la parte fuori del Gra del quartiere Boccea, era stato inserito in un pacchetto di sette opere che il Comune di Roma aveva inviato al ministero dei Trasporti nell’ambito del bando annuale per il finanziamento del Tpl urbano in tutta Italia: oltre la funivia c’erano anche i tram sulla Tiburtina, su via Cavour, sulla Palmiro Togliatti, un secondo sistema a fune tra l’Eur e la Magliana, la trasformazione, con prolungamento, dell’ex ferrovia concessa Termini-Giardinetti e il finanziamento di 50 nuovi tram di ultima generazione. Da quello che al momento si apprende il Comune ha incassato il via libera, e quindi presto arriveranno le risorse, per la gia’ citata funivia, la nuova tranvia sulla Togliatti e i nuovi 50 tram destinati a rinnovare quasi completamente il parco circolante e andare in servizio sulle nuove linee da realizzare. Non si hanno altre informazioni certe, al momento, sulle altre richieste, nonostante la lista delle opere che hanno ottenuto il finanziamento sia ormai definitiva. Ma sembra sia stata scartata la tranvia su via Cavour, un’opera, pero’, da 19,9 milioni che il Comune potrebbe finanziare con risorse proprie.

Il finanziamento non e’ ancora ufficiale perche’ manca la firma del nuovo ministro dei Trasporti, Paola De Micheli. Ma non ci sono dubbi sulla procedura di assegnazione delle risorse visto che i progetti romani sono risultati vincitori, insieme a molti altri presentati da altre citta’, sulla base di una valutazione degli uffici tecnici.

La nuova funivia Battistini-Casalotti costera’ 109 milioni e sara’ lunga lunga 3,85 km. Si tratta di una cabinovia molto simile a quelle che si possono trovare nelle localita’ sciistiche, da cui si distingue per un solo elemento caratteristico, la presenza di 7 stazioni: Battistini, Acquafredda, Montespaccato, Torrevecchia, Campus, Collina delle Muse-Gra e Casalotti. Tra queste ultime due fermate sara’ poi realizzato un ponte per la sicurezza del Grande raccordo anulare.

L’impianto ha una capacita’ di trasporto di 3.600 persone all’ora, grazie a cabine da 10 posti con sedili reclinabili ad una frequenza di una cabina ogni 10 secondi. Il tempo di trasferimento tra Casalotti e Battistini e’ di 17 minuti e 34 secondi. Non e’ pero’ previsto un collegamento diretto tra il capolinea a Battistini e l’omonima fermata della linea A della metropolitana. La fune sara’ sorretta da 41 pali, alti tra i 18 e i 36 metri.