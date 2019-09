Superenalotto, importante vincita a Ladispoli

Lazio protagonista con il SuperEnalotto: nel concorso di sera a Ladispoli e San Felice Circeo sono state centrate due vincite. A San Felice Circeo (LT) con un 5 un giocatore ha portato a casa 21.998,78 euro (schedina convalidata al Tabacchi e Regali di via Monte Circeo 132/B in località Borgo Montenero), riferisce Agipronews. A Ladispoli (RM), con la stessa schedina un giocatore ha centrato due “5” per una vincita complessiva da 44mila euro (giocata convalidata al Tabacchi di via Madrid 1). Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 61,5 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e terzo al mondo. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 13 agosto, con 209,1 milioni, premio più alto assegnato nella storia del gioco, a Lodi (Milano), mentre nel Lazio il Jackpot manca dal 2012 quando furono realizzati ben due 6, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a e un altro da 18,8 milioni ad agosto.