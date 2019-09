Servizio civile, online il nuovo bando rivolto a 268 giovani

E’ online il nuovo bando per il Servizio civile universale 2019 di Roma Capitale. I progetti previsti da Roma Capitale per l’annualita’ 2019/2020 sono ben 35 e si dividono in diverse categorie per un impiego totale di 268 giovani. Gli ambiti di interesse vanno dal sostegno nel campo del sociale a persone fragili e con problemi educativi, con particolare attenzione ad anziani, minori e persone con disabilita’ che si trovano in condizione di fragilita’, attraverso percorsi di accoglienza, solidarieta’ e ascolto. Non mancano, sottolinea il Comune in una nota, progetti dedicati alla tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale oltre a programmi specifici di valutazione ed analisi dei dati, come il progetto dedicato alla creazione di una mappatura delle industrie culturali, luoghi della cultura e dell’Associazionismo culturale al fine di salvaguardare un patrimonio mai censito.