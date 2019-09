Pesca illegale, blitz a Fiumicino

Sequestrati sul litorale di Fregene e Maccarese 80 chilogrammi di telline pescate illegalmente e non professionalmente. L’operazione e’ stata condotta questa mattina dal personale della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino per reprimere la pesca illegale, disposta dal Comandante Antonio D’Amore. Con i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Fregene sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Nautica di Fiumicino della Questura di Roma. A carico dei responsabili sono stati elevati verbali amministrativi per diverse migliaia di euro; il prodotto ittico, ancora vivo e vitale, e’ stato immediatamente rigettato in mare. Gli esemplari di questa specie, infatti, possono essere introdotti sul mercato solo con l’etichettatura sanitaria prevista dalle norme in vigore, dopo essere transitati dai centri di depurazione e/o spedizione.