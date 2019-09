Fiamme vicino piazza Tuscolo: intervengono i vigili del fuoco

È un venerdì di fiamme quello di oggi nella capitale e in provincia dove una serie di incendi ha tenuto per ore impiegate le squadre dei vigili del fuoco. L’ultimo episodio si è verificato in via Britannia, angolo piazza Tuscolo intorno alle 18 quando un’auto station wagon ha preso fuoco per cause in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha impegato diversi minuti per domare le fiamme. L’incendio ha generato una vasta colonna di fumo nero che ha interessato tutto il quartiere San Giovanni e visibile a distanza di chilometri. Non si registrano feriti, da accertare la natura del rogo.