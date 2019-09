Fiamme in un capannone vicino Roma: colonna di fumo

Fiamme in un capannone in via Ardeatina all’altezza di via delle Salzare nel comune di Ardea, vicino Roma. Sul posto quattro squadre di vigili del fuoco del comando di Roma con il supporto di autobotti e autoscala. A

quanto riferito dai pompieri si tratta di un capannone di oltre 500 metri quadrati dove sono stoccati materiali di vario genere.

Una colonna di fumo si e’ sollevata sulla zona. Al momento non risultano feriti ma rallentamenti sulle strade adiacenti.