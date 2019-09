Brutta tegola per i tifosi della Roma e per il tecnico Fonseca. Dal ritiro della Turchia, infatti, arriva una brutta notizia per i giallorossi: Cengiz Under si è infortunato al bicipite femorale della coscia destra.

Nella giornata di oggi sarà di ritorno a Trigoria e si sottoporrà a visite mediche per stilare una diagnosi e iniziare subito le cure. Prima di lui – riporta il “Corriere della Sera” – erano andati al tappeto Spinazzola, Perotti e Zappacosta. Una serie inquietante, visto che nella stagione scorsa la Roma aveva stabilito il record degli infortuni, ma il trend non sembra cambiato nemmeno adesso, con allenatore e staff medico nuovi. Molto complicato pensare che Cenzig Ünder possa recuperare per la ripresa del campionato, domenica 15 settembre contro il Sassuolo all’Olimpico (inizio alle 18).