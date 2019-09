Roma, domani arriva la mezza maratona: strade chiuse e bus deviati

Domani sera, dalle 21.30, e’ in programma la “ROMA BY NIGHT RUN – Half Marathon” da piazza del Popolo a piazza dei Martiri. Il percorso si snodera’ su via del Corso, via Due Macelli, largo del Traforo, via del Traforo, via Milano, via Nazionale, largo Magnanapoli, via IV Novembre, via Cesare Battisti, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via San Gregorio, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verita’, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Aracoeli, piazza Venezia, via del Corso, largo Goldoni, via Tomacelli, piazza Augusto Imperatore, Passeggiata di Ripetta, lungotevere Arnaldo da Brescia, lungotevere delle Navi, ponte Risorgimento, piazza Monte Grappa, lungotevere Guglielmo Oberdan, lungotevere della Vittoria, piazzale Maresciallo Giardino, lungotevere Maresciallo Cadorna, Ponte della Musica, piazza Gentile da Fabriano, lungotevere Flaminio, lungotevere Thaon di Revel, piazza cardinal Consalvi, lungotevere Salvo d’Acquisto, lungotevere Acqua Acetosa.