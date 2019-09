Roma: al via lavori prolungamento preferenziale di via Marmorata

I lavori riguarderanno, oltre alla preferenziale, anche la riqualificazione della viabilita’ della zona con particolare attenzione alla sicurezza dei pedoni: in largo Manlio Gelsomini sara’ ampliato il marciapiede e realizzata un’isola spartitraffico con spazi verdi per l’attraversamento pedonale. Cosi’ come saranno ampliati i marciapiedi in via Persichetti, viale della Piramide Cestia, viale del Campo Boario e piazzale Ostiense. Verra’ allargata, rialzando la sede stradale, la zona pedonale di fronte a Porta San Paolo. Un’altra area pedonale, dotata di percorsi tattili per non vedenti, sara’ realizzata in piazza di Porta San Paolo.

Infine per incrementare la sicurezza per gli utenti saranno riqualificate le fermate tranviarie di piazza Porta San Paolo:

queste saranno dotate di barriere parapedonali, scivoli per diversamente abili e percorsi tattili per non vedenti.

“Con il prolungamento della corsia nell’ultimo tratto di via Marmorata si realizza il ricongiungimento con le preferenziali esistenti in questa zona strategica del centro cittadino – dichiara la sindaca Virginia Raggi – Un unico corridoio, veloce e sicuro, dedicato esclusivamente al trasporto pubblico che collega il lungotevere, la stazione Piramide della metro B, viale Aventino e via Ostiense. Con l’ampliamento della rete di corsie riservate esclusivamente al trasporto pubblico miglioriamo i collegamenti, riduciamo i tempi d’attesa, favorendo gli spostamenti dei cittadini”.

“Continua il nostro impegno per dotare Roma di una rete capillare di corsie riservate al trasporto pubblico – spiega l’assessore alla Citta’ in Movimento Linda Meleo – Autobus piu’ veloci, meno attese alle fermate, collegamenti diretti: questi lavori non solo aiutano in maniera decisiva la mobilita’ pubblica, ma permettono anche di riqualificare l’intera zona con opere che accrescono la sicurezza di pedoni e utenti del trasporto pubblico”.