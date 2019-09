Meteo: l’autunno piomba in Italia, in arrivo 3 cicloni in 7 giorni

L’autunno scalda i motori e lo scacchiere europeo inizia a trasformarsi in un enorme contenitore carico di energia pronto a scaricarsi sotto forma di forti e fredde perturbazioni. Nei prossimi sette giorni le cose potrebbero seriamente aggravarsi sull’Italia per l’arrivo, quasi in serie, di ben tre vortici ciclonici che dispenseranno intenso maltempo su molte regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il primo ciclone giungera’ in Italia nelle primissime ore di venerdi’. Piogge, temporali e grandinate investiranno tutto il Nord, la Toscana, la fascia adriatica del Centro spingendosi fino alla Puglia settentrionale con moderato calo termico. Altrove la situazione sara’ piu’ tranquilla.