Con la pistola dietro il battiscopa, 35enne finisce nei guai a Roma

I carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito la scorsa notte mirati controlli nel quartiere Tor Bella Monaca, arrestando 5 persone in poche ore. In manette e’ finito un 35enne romano, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di detenzione abusiva di arma clandestina. L’uomo e’ incappato in un blitz antidroga che ha portato i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca a perquisire la sua abitazione. Anziche’ sostanze stupefacenti, i militari hanno rinvenuto una pistola Beretta 950 BS calibro 25 con matricola abrasa e completa di caricatore con 4 cartucce, occultata dietro un battiscopa della cucina. L’arma e’ stata sequestrata, mentre IL 35enne e’ stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.