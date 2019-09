Meteo, colpo all’estate: temperature giù anche di dieci gradi

Duro colpo all’estate: e’ in arrivo un fronte freddo con forti temporali e brusco calo termico. Questo il quadro fornito dal meteorologo di 3bmeteo.com, Andrea Vuolo, spiegando che “una perturbazione atlantica raggiungera’ l’Italia da lunedi’ riportando nuovi temporali, locali nubifragi e un repentino calo delle temperature da Nord a Sud”. A partire da lunedi’ 2 settembre, la perturbazione atlantica, dice l’esperto, causera’ il transito di temporali a tratti piuttosto intensi, insieme a locali grandinate e intense raffiche di vento, anche superiori ai 70-80 km/h dapprima al Nord e successivamente anche al Centro-Sud”, sottolinea il meteorologo. Masse d’aria piuttosto fresche raggiungeranno le Alpi e l’Italia tra lunedi’ e martedi’, favorendo, oltre ad una spiccata instabilita’ atmosferica, anche un repentino calo delle temperature, dice l’esperto “dell’ordine degli 8-10 gradi da Nord a Sud, tanto che i valori termici si porteranno a tratti fin sotto le medie del periodo per buona parte della settimana”.

Fin dalla mattinata di lunedi’ 2 sono attesi rovesci e locali temporali al Nord, in particolare su Lombardia, Liguria, medio-alto Veneto e su basso Tirreno e Sicilia (specie sud-occidentale); dal pomeriggio-sera la perturbazione entrera’ nel vivo al Centro-Nord con temporali in intensificazione su Val Padana centro-orientale (specie lungo il Po), Romagna, settori appenninici, regioni centrali (localmente fin verso le coste) e sul basso versante tirrenico, con fenomeni anche di forte intensita’ su aree interne della Sicilia e rilievi della Sardegna. A seguire, tra sera e notte, e’ atteso un miglioramento su Alpi e alta Val Padana, mentre piogge e rovesci si concentreranno tra Emilia Romagna e medio versante adriatico, dove sono previsti i maggiori accumuli pluviometrici. Martedi’ la perturbazione transitera’ gradualmente verso Sud, con rovesci e temporali che insisteranno (specie nella prima parte del giorno) tra Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e dal pomeriggio-sera anche tra Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e zone interne della Sardegna; qualche rovescio non escluso anche su Umbria orientale e rilievi laziali; deciso miglioramento invece sulle regioni settentrionali. Mercoledi’ ancora rovesci e locali temporali insisteranno al Sud e in Sicilia giovedi’ giornata stabile ma tra venerdi’ e sabato potrebbe arrivare una nuova perturbazione, anche se la tendenza e’ da confermare.