Paura nelle zone dell’Italia centrale colpite dai devastanti terremoti del 2016 e del 2017 per una scossa di magnitudo 4,1. Poco dopo le 2 di notte, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato il sisma a una profondita’ di 8 km con epicentro a 4 km da Norcia, in provincia di Perugia, a 13 km da Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno e 14 da Accumuli, vicino a Rieti. Il sisma e’ stato seguito dopo pochi muniti da due repliche di magnitudo 3,2 e 2 nella stessa zona ed era stato preceduto da altre quattro scosse di magnitudo comprese tra 2.8 e 2 con epicentro invece vicino Trevi (Perugia).

Ad Amatrice, Accumoli e Cittareale, comuni del Reatino colpiti dal sisma dell’agosto 2016, molte persone si sono riversate in strada. Al momento non si segnalano danni.

Nei comuni terremotati la gente e’ uscita anche dai moduli provvisori antisismici. La scossa piu’ forte e’ stata avvertita distintamente fino a Viterbo e Pescara, e nei quartieri piu’ a nord di Roma e nelle Marche ad Ascoli Piceno, Macerata e Ancona.

Sono in corso verifiche nei luoghi prossimi all’epicentro da parte di vigili del fuoco e dei gruppi volontari di protezione civile. La zona dell’epicentro e’ la stessa della sequenza sismica iniziata tre anni fa, tra il Monte Vettore e il Monte Bove e gia’ negli ultimi mesi aveva registrato lievi scosse che gli esperti collegano sempre a quel terremoto.