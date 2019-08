L’anticiclone presente alle latitudini centrali e meridionali del Continente sta perdendo colpi sotto la spinta del flusso atlantico, umido ed instabile, che tenta di trovare un varco verso il Mediterraneo. Ci proverà proprio a partire da oggi, mercoledì, riuscendo ad erodere parzialmente la struttura anticiclonica fino a generare un blando vortice in spostamento dalla Sardegna al basso Tirreno. Seppur blando e poco definito riuscirà comunque ad orchestrare un fronte in grado di provocare nuovi rovesci e temporali al Nordovest, in Sardegna e sull’Appennino centro-settentrionale mercoledì, in trasferimento giovedì a parte del Sud Italia.

PROSSIME ORE. Piogge e temporali sin dal mattino al Nordovest, in estensione alle Alpi centro-orientali, pianure lombarde occidentali ed ovest Emilia, in graduale attenuazione in serata. Al Centro diffusi temporali attesi in Sardegna, localmente intensi, dal pomeriggio piogge e temporali in formazione sull’Appennino in estensione al versante adriatico con locali sconfinamenti alle coste. Meglio al Sud salvo locali fenomeni diurni sulle zone interne della Sicilia, in serata fin sulle coste del Trapanese.

METEO GIOVEDÌ. Il blando vortice si porta sul basso Tirreno e il fronte associato provoca un incremento dell’instabilità con piogge e temporali in estensione dalla Sardegna alla Sicilia, al pomeriggio fioriranno i temporali lungo l’Appennino e sulle zone interne del Centro-Sud Italia, attenuandosi poi in serata. Il fronte in questione non coinvolgerà il Nord, interessato però dalla coda di un altro fronte in scorrimento a latitudini più settentrionali e foriero di alcuni temporali in scorrimento lungo le Alpi e in locale sconfinamento alle pedemontane lombardo-venete.

Roma

Cieli irregolarmente nuvolosi nel corso della mattinata, mentre al pomeriggio si attendono anche piogge sparse. Fenomeni in generale esaurimento in serata.

Lazio

Locali piogge al mattino sulla costa, asciutto altrove anche se con molte nubi sparse; al pomeriggio piogge acquazzoni interesseranno tutta la regione, temporali anche intensi in Appennino. Migliora tra la sera e la notte.

Instabilità di stampo pomeridiano sulle regioni settentrionali, con acquazzoni e temporali in sviluppo soprattutto sulle Alpi e sugli Appennini. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi poi su tutte le zone.

Possibili piogge fin dal mattino al Centro ad iniziare dalle coste del Lazio, mentre al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi specie sugli Appennini e sul versante tirrenico. Residui fenomeni in serata sulle zone interne e tempo asciutto su tutte le regioni dalla nottata.

Tempo instabile al mattino al Sud Italia specie sulle Isole e sulla Campania, prima che al pomeriggio i fenomeni si estendano anche a Molise, Basilicata e Calabria con temporali localmente intensi. In serata e in nottata ancora piogge su Sicilia e Sardegna, tempo asciutto altrove.

Temperature minime in calo specie al Centro Nord, massime invece stabili o in lieve aumento.

