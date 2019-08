Bel tempo nella prima parte della settimana, ma poi teniamoci pronti: è in arrivo la prima vera perturbazione che potrebbe sancire la fine dell’estate. L’avvio della settimana sarà caratterizzato da un temporaneo rinforzo dell’anticiclone, che tuttavia sarà ancora disturbato a Est dalla depressione del weekend in esaurimento sui Balcani e a Ovest da una depressione in approfondimento sulla Penisola iberica. Le condizioni di instabilità dei giorni precedenti saranno ancora presenti nella giornata di lunedì quando sui rilievi di Appennino, Isole ed Est Alpi ci sarà la possibilità di nuovi acquazzoni o temporali durante le ore centrali del giorno. Solo localmente potranno sconfinare sui settori di pianura e lungo le coste. Martedì, con l’attenuazione della blanda circolazione di bassa pressione, l’Italia sperimenterà una fase più tranquilla e soleggiata; i fenomeni saranno così meno probabili e più sporadici rispetto ai giorni precedenti, perlopiù confinati in Appennino.

DA MERCOLEDÌ CAMBIO DEL METEO CON MENO SOLE E PIÙ TEMPORALI – L’alta pressione non sarà particolarmente robusta. Da mercoledì infatti la pressione subirà una nuova diminuzione da Ovest consentendo così ad una coda di una perturbazione di raggiungere il Mediterraneo favorendo un nuovo aumento dell’instabilità.

Le condizioni meteo subiranno un severo peggioramento, con fenomeni che potranno risultare anche piuttosto abbondanti, con pericolo di forti temporali e grandinate. Sarà interessata dall’instabilità anche tutta l’area centro-settentrionale, con possibili sconfinamenti verso le pianure limitrofe.

Caleranno le temperature sulle regioni centro-settentrionali, specie nella giornata di giovedì.

ROMA E LAZIO – Il maltempo, già da mercoledì arriverà sulla capitale e nel Lazio con un calo delle temperature e fenomeni temporaleschi anche di grave intensità.