Un altro delfino trovato morto vicino Roma

Ancora un delfino morto nelle acque del Lazio. A due giorni dal ritrovamento di un tursiope maschio, spiaggiato sugli scogli tra il porto di Ostia e Fiumara Grande, un altro esemplare è stato rinvenuto lunedì a largo di Fiumicino. Si tratterebbe di una giovane femmina di due metri e mezzo, come spiega Lisa Stanzani dell’associazione “Sotto al mare”, che ha notato il delfino durante un’uscita a largo.

“L’animale non aveva segni che potessero far pensare a una cattura accidentale con strumenti da pesca – racconta -. Il delfino doveva essere morto da poco, la carcassa era in perfetto stato e non presentava alcun segno di decomposizione, questo permetterà agli esperti di poter effettuare delle analisi importanti per identificare le cause della morte “.