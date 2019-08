Funerali Diabolik, accordo tra questura e famiglia

Sono previsti per mercoledi’ alle 15 i funerali di Fabrizio Piscitelli, ex capo ultras della Lazio, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto scorso nel parco degli Acquedotti, in zona Tuscolana, nella Capitale.

La cerimonia si terra’ nel Santuario della Madonna del Divino Amore e sara’ a numero chiuso con al massimo 100 partecipanti.

L’accordo e’ stato raggiunto la settimana scorsa tra i familiari di ‘Diabolik‘ e la Questura di Roma.