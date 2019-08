ASL RM6: «IL LABORATORIO DI FRASCATI NON CHIUDE»

“Tutti i centri prelievi della Asl Roma 6 resteranno attivi e i cittadini potranno continuare a effettuare le analisi del sangue negli stessi presidi di prossimita’ a cui sono abituati”. Lo dice Narciso Mostarda, Direttore generale della Asl Roma 6.

Il decreto del Commissario ad Acta 219/2014 ridisegna il modello organizzativo dei laboratori di analisi della Regione Lazio secondo una rete di hub (laboratori centrali che effettuano grandi quantita’ di esami di routine) e spoke (laboratori territoriali dedicati all’emergenzae ad alcuni test specialistici).

L’integrazione dei laboratori spoke della Asl Roma 6 con l’hub del Sant’Eugenio (Asl Roma 2), e’ in corso secondo un rigoroso cronoprogramma.

La progressiva riorganizzazione dei laboratori (iniziata a luglio e la cui conclusione e’ prevista a ottobre) prevede anche un’integrazione, sia logistica che informatica, dei singoli centri prelievi con il laboratorio centrale; verranno messi in rete tutti i centri prelievi della Asl Roma 6: Ciampino, Ospedale di Marino, Rocca Priora, Frascati (distretto di via Fermi), Albano (Gallerie di Sotto), Ariccia (Spolverini e Ospedale dei Castelli), Ospedale di Velletri, Lariano e Casa circondariale di Velletri.