Il Pardo d’oro della 72ma edizione del film fest di Locarno va a Vitalina Varela del regista Pedro Costa

La 72ma edizione del festival del cinema di Locarno ha assegnato poche ore fa i premi per i film che hanno partecipato alla rassegna internazionale oltre a quelli dedicati alle numerose altre sezioni.Per ogni film premiato alleghiamo il link delle recensioni in loco effettuate da Cinquequotidiano.it.

Il Pardo d’oro (Gran Premio del Festival) della Città di Locarno è stato assegnato a VITALINA VARELA di Pedro Costa, Portogallo (Vitalina Varela, Pedro Costa presenta a Locarno i tormenti di una donna nell’ombra dell’immigrazione)

Premio speciale della giuria – Comuni di Ascona e Losone

PA-GO (Height of the Wave) di PARK Jung-bum, Corea del Sud (Pa-go (Height of the Wave) a Locarno, le ipocrisie di un villaggio coreano…)

Pardo per la migliore regia – Città e Regione di Locarno

Damien Manivel per LES ENFANTS D’ISADORA, Francia/Corea del Sud (Locarno 72: Les Enfants d’Isadora: una sinfonia triste)

Pardo per la migliore interpretazione femminile

Vitalina Varela per VITALINA VARELA di Pedro Costa, Portogallo

Pardo per la migliore interpretazione maschile

Regis Myrupu per A FEBRE di Maya Da-Rin, Brasile/Francia/Germania (Locarno 72, “A Febre” e “Fi al-thawra” (During Revolution): due realtà diverse ma ugualmente…)

Menzione speciale

HIRUK-PIKUK SI AL-KISAH (The Science of Fictions) di Yosep Anggi Noen, Indonesia/Malesia/Francia

L’unico film italiano ad aver ricevuto il premio è MATERNAL di Maura Delpero per il concorso cineati del presente oltre la menzione speciale della giuria del concorso internazionale (Maternal: coproduzione italiana/argentina in concorso anche con il supporto della Regione Lazio)

Alleghiamo anche le recensioni dei film non premiati ma visionati da Cinquequotidiano, al premio della giuria farà seguito stanotte quello degli spettatori di Piazza Grande anche se quello di Variety Piazza Grande Award è stato assegnato a INSTINCT di Halina Reijn, Paesi Bassi (Instinct, al festival di Locarno il lato oscuro della sessualità nel rapporto fra terapeuta…)

A seguire i link fil recensiti da Cinquequotidiano ma non premiati:

A Locarno Eloy Enciso racconta la “Longa Noite” del post franchismo in Galizia

Giuliano Longo – 17 agosto 2019

Dopo la sanguinosissima guerra civile e l’emigrazione di centinaia di repubblicani sconfitti da Franco e dalla potenze dell’Asse, Anxo torna al suo paese nella…

Locarno 72, il docufilm su Maradona di Asif Capadia. Il destino di un campione…

Giuliano Longo – 16 agosto 2019

Il regista Asif Kapadia , noto per alcuni documentari e film di grande successo come quello sul campione automobilistico Ayrton Senna del 2010 ,…

Locarno 72: Camille una fotografa indipendente

Cinque Quotidiano – 13 agosto 2019

Il 12 maggio 2014, Camille Lepage era in viaggio con un gruppo di miliziani anti-balaka per un reportage fotografico. Gli Anti-balaka (invincibile), cui Camille si…

Locarno 72 – The Last Black Man in San Francisco – L’ultimo negro di…

Cinque Quotidiano – 12 agosto 2019

Jimmie Fails e’ vissuto nella città di San Francisco nel Fillmore District fino all’età di sei anni. A quel tempo era un’area ricca ,…

Locarno film: Terminal sud, un film sul potere e la violenza che distruggono i…

Giuliano Longo – 12 agosto 2019

Terminal Sud Terminal (South) è un film francese interpretato da attori arabi (Cast Ramzy Bedia , Amel Brahim-Djelloul , Slimane Dazi) realizzato dal regista Rabah Ameur-Zaïmeche e presentato al concorso internazionale della 72ma edizione del Festival di Locarno. La vicenda…

Locarno 72: Das freiwillige Jahr (A Voluntary Year): chi decide per noi?

Cinque Quotidiano – 11 agosto 2019

Incoraggiata da suo padre, che spera di salvarla da una vita nelle provincia, Jette sta per trascorrere un anno di volontariato in CostaRica. Ma…

Un Natale tutto islandese raccontato a Locarno con ECHO (Bergmal) del regista Rúnarsson

Giuliano Longo – 11 agosto 2019

Questo lungometraggio, l’islandese Echo, come tutte le recensioni sino ad oggi pubblicate da Cinquequotidiano fa parte della rassegna delle opere selezionate per il premio…

“Douze mille“ a Locarno un tocco poetico alle dure difficoltà del vivere quotidiano

Giuliano Longo – 10 agosto 2019

Douze Mille, sono infatti 12.000 sono gli euro che Frank (interpretato da Ariel Worthalter) vuole guadagnare per la sua donna della quale é innamorato,…

7500 codice dirottamenti, thriller e suspense in volo presentato a Locarno

Giuliano Longo – 10 agosto 2019

Locarno, si sa, non é la rassegna cinematografica che sforna titoli da cassetta, ma succede che alcuni di questi prodotti riescano ad inserirsi nel…

A Locarno Basim Magdy ci presenta gli animali che chetano sulla vacuità di noi…

Cinque Quotidiano – 9 agosto 2019

E se gli animali chattassero fra di loro sui vizi e i misfatti di noi umani? Questa l’idea geniale del regista egiziano Basim Magdy…

“Le fille de bracelet” a Locarno un film sulle inquietudini delle nuove generazioni di…

Giuliano Longo – 9 agosto 2019