Grave incidente sul lavoro allo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, nel Torinese.

Stamattina, alle 10 circa, a causa di un corto circuito in una cabina elettrica una scarica ha investito un operaio, poi trasportato in gravi condizioni con l’elisoccorso del 118 in ospedale. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.