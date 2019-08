Meteo Roma, atteso crollo delle temperature: tutti i dettagli

Ultimo giorno di “caldo africano”, con temperature record ed elevato tasso di umidita’ ma da domani la situazione e’ destinata a cambiare, con la colonnina di mercurio giu’ anche d 10 gradi il giorno di Ferragosto. A

disegnare questo scenario sono gli esperti del sito ww.imeteo.it, che prevedono per oggi clima rovente soprattutto nelle aree interne della Sardegna, della Puglia e in Umbria, con punte di 41 gradi a Terni; al sud spiccheranno i 38 di Benevento e Bari, al centro i 37-38 di Roma e Firenze. Ma il cambiamento e’ imminente. Il team del sito avverte che da domani l’ingresso d’aria piu’ mite di origine atlantica comincera’ a spingere verso latitudini piu’ meridionali la calda ed irrespirabile bolla africana. Caleranno le temperature al nord e marginalmente al centro. ma il vero cambio della circolazione si attivera’ tra mercoledi’ e il giorno di Ferragosto quando tutto il Paese tornera’ a respirare un clima decisamente diverso, nettamente meno caldo e piu’ salubre con temperature in rapido, deciso calo.