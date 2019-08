“Le fille de bracelet” a Locarno un film sulle inquietudini delle nuove generazioni di adolescenti

Il regista francese Stefane de Mustier si presenta alla 72ma edizione del Festival del Cinema di Locarno con la “Le fille de bracelet” interpretata dalla giovanissima Melissa Guers nella parte di Elise, l’adolescente accusata dell’efferato delitto a coltellate della sua piu cara amica e coetanea. Per questo viene arrestata mentre è in spiaggia con il fratellino ed il padre, rilasciata a condizione di portare permanentemente la cavigliera, le “bracelet” appunto.

Tratto da un fatto realmente accaduto per gran parte il film si svolge nell’aula di un corte d’assise francese in una dialettica permanente fra accusa (interpretata dalla sorella del regista) e difesa anch’essa donna già anziana che finisce per comprendere, forse anche meglio dei genitori di Elise, il mutamento quasi antropologico di questa nuova generazione di adolescenti, apparentemente chiusi e distaccati nel proprio mondo che i genitori spesso non penetrano.

Una realtà dove anche la sessualità senza sentimenti diventa gioco, dove le amicizie si saldano in piccoli clan con loro linguaggi e riti.

Sullo sfondo la famiglia di professionisti con un padre attanagliato dalla angoscia che non comprende il mutismo e la reticenza della figlia in aula, una madre che in un primo tempo non si presenta nemmeno alla Cote presa da dubbi e sensi di colpa.

Su tutti incombe l’aula di giustizia una sorta di agorà che dovrebbe stabilire una verità che è solo nella mente e nel vissuto di Elise, impenetrabile sino alla fine quando si scioglierà nel dolore di un delitto che non ha compiuto rimproverandosi di non aver confortato la madre della vittima. La scena finale del film vede la ragazza assolta e liberata dal “bracelet”, avvolgersi alla caviglia la collannina che porta al collo, quasi simbolicamente a stamparsi nella memoria l’esperienza vissuta.

Sino a quel punto il dubbio delle spettatore sulla colpevolezza di Elise resta, in una sorta di suspence che é poi l’innervatura di tutto il film, un film che rappresenta la realtà di una generazione senza giudicarla, ma che lancia una sorta di allarme a chi dovrebbe accompagnare questi giovani verso la maturità.

In fondo, sembra dire il regista che ha rigorosamente rispettato le regole del dibattimento giudiziale, i giurati della grande corte di Assise che è la vita, siamo solo noi genitori, educatori aperti più che alla condanna alla comprensione anche di quello che non riusciamo a comprendere con le categorie mentali degli adulti.

Regia Stéphane Demoustier

Cast Mélissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Anaïs Demoustier, Annie Mercier, Pascal-Pierre Garbarin

Giuliano Longo