Vaccini, Asl Roma4: tutte le novità e i benefici del Piano di Prevenzione

offerta gratuita e attiva in adolescenza, gratuita senza limiti di età

Offerta attiva e gratuita per maschi e femmine dai nati nel 2006 e ai soggetti con infezione da HIV

Offerta attiva e gratuita dal compimento del 65° anno di età e gratuita dal 50° anno se in presenza di diabete, patologie cardiovascolari, BPCO, soggetti destinati a terapia immunosoppressiva

Conferma dell’ offerta attiva e gratuita per età e fattori di rischio indicate nelle Circolari Regionali vigenti

tutte le vaccinazioni