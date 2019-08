Un’energica circolazione depressionaria resta ben attivati sul Mare di Norvegia, riuscendo a estendere il suo raggio d’azione sin verso le nostre regioni settentrionali. Da essa è dipartita una perturbazione, che alimentata da correnti instabili sudoccidentali sta interessando gran parte dell’area alpina con rovesci e temporali localmente di moderata o forte intensità. Dopo i nubifragi e le grandinate che ieri hanno interessato parte del Nord, anche la giornata odierna si presenterà assai instabile.

MERCOLEDÌ, FORTI TEMPORALI AL NORD – Nel corso della mattinata nuovi rovesci e temporali sino attesi lungo l’arco alpino settentrionale, in particolar modo tra Lombardia settentrionale e Alto Adige. Col passare delle ore l’instabilità scenderà gradualmente di latitudine andando ad interessare anche le Prealpi e la pedemontana piemontese settentrionale. Nel corso del pomeriggio assisteremo poi a una recrudescenza del maltempo su Alpi e Prealpi con temporali anche di forte intensità tra alto Piemonte, medio-alta Lombardia e Trentino-Alto Adige. Nel corso della serata il fronte temporalesco si muoverà verso Levante riuscendo a coinvolgere anche, bassa Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia con fenomeni localmente di moderata o forte intensità. Sia nel corso del pomeriggio che in serata tra alto Piemonte, Lombardia e Triveneto resta quindi alto il rischio di nuove grandinate, colpi di vento e locali allagamenti. Ai margini, invece, l’Emilia-Romagna, il basso Piemonte e la Liguria, con fenomeni più probabili in serata tra astigiano, alessandrino e nel corso della nottata su Emilia, Liguria centro orientale e Toscana nordoccidentale.

RESIDUA INSTABILITÀ GIOVEDÌ – il fronte temporalesco si muoverà verso i Balcani rinnovando in mattinata spiccata variabilità tra alto versante tirrenico e Nordest con locali precipitazioni, anche temporalesche, su Toscana, Emilia meridionale e alto Adriatico. Nel pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi su Emilia Romagna, interne toscane, Umbria, alto Lazio, Appennino marchigiano e abruzzese, ma anche su Alpi e Prealpi orientali e localmente pianure veneto-friulane. Migliora poi in serata con fenomeni in esaurimento.