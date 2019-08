Coop Formula Sociale: stipendi fermi da 4 mesi per i lavoratori impiegati nell’assistenza agli anziani. Fp Cgil: “Si lavora anche senza stipendio. Le istituzioni si attivino”

Formula Sociale, l’unica tra le cooperative del Gruppo “29 giugno” a non essere messa in liquidazione dopo la fase del commissariamento giudiziario, gestisce attualmente il servizio sociale di assistenza domiciliare agli anziani (SAISA) in 2°, 4° e 5° municipio. La tenuta finanziaria della cooperativa tuttavia è in dubbio e i lavoratori non percepiscono lo stipendio da 4 mesi.

Si apre così lo stato di agitazione per i lavoratori e le lavoratrici coinvolti. Così la Fp Cgil di Roma e Lazio: “Con grande sacrificio, abnegazione e senso di responsabilità, i lavoratori continuano ad assicurare un servizio di vitale importanza per gli assistiti, non lasciandoli soli in un periodo particolarmente critico, come quello estivo, soprattutto nel mese . Si tratta di un servizio fondamentale che sostiene l’autonomia degli anziani fragili, parzialmente autosufficienti. È evidente che non si possono continuare a chiedere sacrifici ai lavoratori, da mesi senza vedersi riconosciuto il diritto fondamentale alla retribuzione. Così come sospendere il servizio sarebbe un’ulteriore restringimento del perimetro sociale pubblico che le istituzioni di questa città non possono permettersi. È necessario che il Comune e i Municipi si facciano carico della questione, intervenendo con tutti gli strumenti a disposizione per sanare la situazione di sofferenza e per garantire la continuità del servizio, il salario e la certezza occupazionale dei lavoratori coinvolti. Attiveremo ogni strumento necessario perché si arrivi presto a una risoluzione”.