Veloce perturbazione tra Giovedì sera e Venerdì 2 porterà una sventagliata temporalesca sul nostro Paese. In arrivo temporali con il rischio concreto di grandine e forti colpi di vento.

Correnti instabili in discesa dal Nord Europa riusciranno a far breccia nel vasto campo di alta pressione provocando un repentino peggioramento delle condizioni meteo.

Dalla serata di di giovedì 1° Agosto ci aspettiamo le prime avvisaglie con piogge in intensificazione a partire dall’arco alpino tra Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige e Veneto. Anche la Protezione Civile ha diramato un’allerta GIALLA valida per i settori tra le province di Belluno, Trento, Vicenza, Venezia e Treviso per rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche in particolare sulle zone di montagna.

Poi, nel corso della notte e delle prime ore di venerdì 2 Agosto, l’ondata di maltempo si estenderà anche alle pianure del Nord con la possibilità di forti temporali anche in città come Torino, Milano, Verona, Padova, Venezia e Bologna. Prestare particolare attenzione perché a causa dei forti contrasti termici che si verranno a creare e alla tanta energia in gioco non escludiamo la formazione di imponenti celle temporalesche con il rischio di nubifragi, GRANDINE e violente raffiche di vento.

Durante il pomeriggio di venerdì nuovi temporali sono previsti in formazione su buona parte delle zone alpine, ma anche sull’Appennino emiliano-romagnolo, in sconfinamento poi a Romagna e Marche.

Roma

Tempo generalmente stabile nel corso della giornata anche se con molte nubi diffuse e temporali nel corso della mattinata; in serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +23°C e +33°C.

Lazio

Molte nubi nella mattinata su tutti i settori, ma senza fenomeni di rilievo; nel pomeriggio non si escludono deboli e intermittenti piogge su gran parte della regione salvo la costa che si manterrà asciutta. Fenomeni in esaurimento nella serata.

Maltempo fin dal mattino in gran parte delle regioni settentrionali eccetto in Liguria, Romagna e basso Veneto con piogge e locali temporali. Maltempo anche al pomeriggio su tutte le regioni con piogge e temporali anche di forte intensità, fenomeni in attenuazione in Piemonte e Liguria in serata. Tempo stabile al centro Italia ma con cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili piogge o acquazzoni sui settori interni di Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, stabilità prevalente altrove. Tempo stabile anche in serata salvo locali temporali sulle Marche e Umbria. Sole prevalente al Sud Italia al mattino salvo qualche innocua nube in transito in Campania, al pomeriggio situazione invariata ma con qualche nube in più in transito sulle regioni peninsulari e isolate piogge in Appennino. In serata si rinnovano le condizioni meteo stabili ovunque.

Temperature in calo al nord sia nelle massime che nelle minime, in calo anche al centro durante le ore centrali, per lo più stabili altrove.