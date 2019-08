Meteo, domani ancora nuvole e piogge sparse

Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

SITUAZIONE: aria umida ed instabile filtra sulle regioni settentrionali e centrali; al meridione la pressione si mantiene relativamente alta con passaggi di nubi poco significative.

TEMPO PREVISTO FINO ALLE ORE 06.00 DI DOMANI: NORD – molto nuvoloso o coperto su alpi centro occidentali, Liguria, basso Piemonte e triveneto con rovesci e temporali da sparsi a diffusi, localmente anche di forte intensita’ e accompagnati da colpi di vento e grandine; nel tardo pomeriggio tendenza al miglioramento sulla Lombardia e in tarda serata anche sul triveneto con ampie schiarite. Nuvolosita’ irregolare sulle restanti aree, con progressivo aumento della copertura nuvolosa sull’Emilia-Romagna che, nella seconda parte del pomeriggio, dara’ luogo a rovesci e temporali, localmente intensi; graduale miglioramento nel corso della serata con ampi rasserenamenti.

CENTRO E SARDEGNA – irregolarmente nuvoloso con isolati rovesci e temporali in rapido dissolvimento; sereno ovunque in serata.

SUD E SICILIA – cielo sereno salvo nubi medio-alte in transito.

TEMPERATURE: massime in calo al nord, Toscana, Sardegna occidentale, piu’ attenuato sul resto del centro peninsulare;

in aumento al sud e sulla Sardegna orientale; minime in generale calo al nord e centro, Molise e Puglia; stazionarie in lieve rialzo sulle restanti regioni. VENTI: deboli settentrionali al nord con forti raffiche di vento nelle aree temporalesche; moderati di maestrale sulla Sardegna con locali rinforzi serali sulle aree nord orientali; da deboli a moderati meridionali altrove, con tendenza dalle ore serali a disporsi da nord-ovest lungo le coste centrali adriatiche e sul versante tirrenico di Sicilia e Calabria.