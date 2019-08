Lazio, approvato piano paesistico. Zingaretti, «Ok dopo 20 anni»

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale. “Si chiude un iter iniziato venti anni fa. Il PTPR e’ uno strumento fondamentale per garantire regole chiare nella gestione del nostro territorio con il quale coniughiamo i due elementi fondamentali citati nell’articolo 9 della nostra Costituzione:

paesaggio e patrimonio. E allo stesso tempo portiamo a compimento uno dei punti programmatici piu’ importanti che avevamo prefissato all’inizio di questa legislatura”, spiega in una nota il governatore Nicola Zingaretti.

“La nostra e’ la quinta regione italiana ad approvare in Consiglio il Piano paesaggistico – prosegue – a dimostrazione dell’impegno di tutti quanti per raggiungere gli importanti obiettivi prefissati in questi cinque anni di governo”.