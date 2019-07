Pressione in ulteriore calo sull’Italia settentrionale per l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica associata ad una saccatura distesa dal Regno Unito alla Francia. Si tratta di un sistema frontale costituito prevalentemente da temporali dato il contrasto termico tra l’aria fresca che lo accompagna e l’aria molto calda che lo precede. Le avanguardie del fronte hanno già causando i primi rovesci e temporali anche forti su alcune zone del nord, ma il grosso del maltempo è atteso solo nella seconda parte della giornata e in particolare dalla sera quando l’ingresso della parte più attiva della perturbazione potrà portare fenomeni violenti con nubifragi, intense grandinate e colpi di vento. Le temperature saranno in brusca diminuzione. Prestare massima attenzione

Meteo Sabato: Nord irregolarmente nuvoloso fin dal mattino al Nordovest e sulla Lombardia con locali piovaschi o temporali, ampie aperture sulle restanti zone. Tra pomeriggio e sera ulteriore e intenso peggioramento da ovest con forti temporali in rapida estensione da Piemonte e Lombardia verso Emilia e Triveneto per la sera-notte. I fenomeni potranno essere violenti e accompagnati da grandine e colpi di vento. Centro nuvolosità irregolare fin dal mattino sui settori tirrenici, specie in Toscana con qualche breve e isolato fenomeno, più schiarite lungo l’Adriatico. Dal pomeriggio arrivano i primi temporali dapprima in Toscana, poi in Umbria e verso sera anche su Lazio e localmente l’Adriatico. In nottata forte maltempo su tutta l’area tirrenica con temporali anche violenti, grandinate e colpi di vento. Maggiore variabilità sull’Adriatico con fenomeni più intermittenti. Sud bel tempo prevalente con nubi medio alte stratificate in arrivo su Campania, Molise e Puglia. In nottata peggiora sulla Campania settentrionale con qualche piovasco. Temperature in calo le massime al Nord ma con sensibili e repentine diminuzioni durante i fenomeni temporaleschi. In lieve calo al Centro, stabili o in lieve ulteriore aumento all’estremo Sud. Punte di 38° in Puglia e Sicilia. Venti moderati o forti meridionali con mari fino a molto mossi. Qui un dettaglio per la domenica.

Da ovest si avvicina di gran carriera un minimo di pressione che nel weekend sarà foriero di temorali e grandine sul Lazio e sulla Capitale. Sabato 27 luglio trascorrerà in gran parte soleggiato con solo qualche velatura del cielo che andrà aumentando verso sera e temperature ancora estive.

Nella notte su domenica inizieranno le prime piogge che andranno propagandosi dalle zone appenniniche verso le pianure e la città di Roma. La domenica sarà fortemente perturbata con rovesci temporaleschi forti anche a carattere di nubifragio con grandine e accompagnati da improvvisi colpi di vento su gran parte della regione e sulla Capitale. I litorali laziali come quelli di Anzio e Ostia assisteranno a forti mareggiate in attenuazione il giorno successivo quando anche i fenomeni cesseranno e lasceranno spazio al bel tempo.

Per quanto riguarda le temperature si avrà un netto calo fino a 8°-10°C rispetto ai giorni precedenti con una sensazione di grande sollievo.