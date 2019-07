La pressione è in repentino calo sull’Europa occidentale per l’arrivo di un intenso fronte perturbato associato a una depressione poco a ovest delle Isole Britanniche che sta già portando forti temporali tra la Spagna e la Francia. Il campo barico è in calo anche sull’Italia settentrionale e ciò favorirà nelle prossime ore la formazione dei primi temporali, anche forti sulle Alpi. Si tratta dell’inizio della fase di maltempo annunciata da più giorni che troverà la sua massima espressione nell’arco del weekend e che colpirà prevalentemente le regioni centro settentrionali. I contrasti termici molto elevati con la massa d’aria africana preesistente creeranno le condizioni per avere fenomeni anche violenti accompagnati da grandine e colpi di vento.

Meteo Sabato: Nord qualche piovasco o temporale già dal mattino al Nordovest, per il resto tempo ancora buono o discreto. Tra pomeriggio e sera ulteriore e intenso peggioramento con temporali e nubifragi in estensione da Piemonte e Lombardia verso Emilia e Triveneto per la sera-notte. I fenomeni potranno essere localmente violenti e accompagnati da grandine e colpi di vento. Centro tempo discreto al mattino salvo addensamenti sulla Toscana settentrionale con qualche locale piovasco. Tra pomeriggio e sera peggioramento sulla Toscana con primi temporali in intensificazione ed estensione tra la sera e la notte a Lazio, Umbria e Marche. I fenomeni potranno essere violenti e accompagnati da grandine. Sud bel tempo prevalente salvo nubi medio alte stratificate in transito tra Campania, Molise e Puglia. Temperature in lieve calo le massime al Nord ma con repentine diminuzioni poi durante i fenomeni temporaleschi. In lieve calo al Centro, stabili o in lieve ulteriore aumento al Sud. Punte di 38°C in Puglia e Sicilia. Venti moderati o forti meridionali con mari molto mossi.

Meteo domenica: Nord iniziali condizioni di maltempo con fenomeni diffusi, temporaleschi e localmente di forte intensità. Nell’arco della giornata graduali aperture al Nordovest e dalla sera sulla Lombardia in estensione poi la notte anche a Triveneto ed Emilia Romagna. Centro diffuso maltempo al mattino con piogge e temporali, anche forti e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento tra Toscana e Lazio. Dal pomeriggio maggiore variabilità da ovest ma ancora locale maltempo su dorsale e adriatico. In serata migliora sul tirreno, residue piogge sull’Adriatico in esaurimento la notte. Sud peggiora su Campania, Molise e nord Puglia con piogge e locali temporali. Ampie schiarite altrove con tendenza a qualche piovasco serale sul basso Tirreno. Temperature in ulteriore e netto calo al Centro Nord, stabili al Sud con tendenza a diminuire la sera. Venti moderati o forti tra O/NO e S/SO. Mari molto mossi, localmente agitati i bacini occidentali.

Nuova settimana: nella giornata di lunedì l’instabilità tenderà ad attenuarsi ulteriormente da ovest ma una piccola depressione balcanica porterà ancora qualche temporale, qui i dettagli.

Roma

Tempo stabile nella giornata di sabato anche se con molte nubi sparse via via più dense. Domenica caratterizzata dal maltempo con temporali o piogge forti al mattino. Piogge anche in serata, anche se di minore intensità. Temperature in calo.