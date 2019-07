Intervista a Stefano Parisi. Alle prossime elezioni regionali il centro destra vincerà, ma saprà governare?

Stefano Parisi è stato lo scorso anno il candidato del centro destra alla presidenza della Regione Lazio che, come ci ha dichiarato e non da oggi, ha perso la partita grazie ai voti sottrattigli dalla lista dello Scarpone di Sergio Pirozzi e anche da un comportamento elettoralmente ambiguo della Lega di Salvini.

Negli ultimi tempi il candidato alla presidenza Parisi appare a molti piuttosto disimpegnato politicamente sia a livello regionale che nazionale considerando che del suo movimento “Energie per l’Italia” si sente poco parlare.

Dott. Parisi è solo una nostra impressione o da parte sua c’è una scelta precisa?

È una pausa di riflessione necessaria. Sono stato candidato dal centro destra alla presidenza della Regione Lazio. Oggi quel centro destra non c’è più.

Rispetto alla situazione politica nazionale qual è la sua posizione nei confronti di Salvini, del populismo e di Forza Italia?

Oggi c’è un polo di Destra dove c’è poco spazio per le forze Liberali Popolari e Riformiste che sono state per tanti anni la guida della coalizione. Quelle forze sono ridotte al lumicino, e come leggiamo tutti i giorni nelle cronache politiche, sono dilaniate al proprio interno, senza nessuna spinta al rinnovamento. Anzi l’unico che prova a rompere le vecchie incrostazioni sembra essere Toti, ma non lo fa per aprire ad una assemblea costituente liberale e popolare, ma per portare un po’ di scontenti di FI a fare un piccolo partito “complementare” a Salvini. Dal canto suo FI non può rompere con Salvini per motivi aziendali, insomma non vedo a breve possibilità di trovare nell’attuale gruppo dirigente del Centro Destra nessuna spinta a ridare una prospettiva liberare e popolare al Paese.

Quali sono oggi i suoi rapporti con Forza Italia?

Vorrei ricordarle che non sono mai stato in Forza Italia. Berlusconi a luglio del 2016 mi chiese di fare il coordinatore di Forza Italia. Io lo ringraziai molto ma gli risposi di no. Non c’erano le condizioni, il gruppo dirigente era contrarissimo, mi attaccava tutti giorni. Sarei durato molto poco. Non volevano un esterno. Concordammo con Berlusconi che avrei creato un soggetto nuovo che potesse essere la nuova casa dei liberali e dei popolari. Lavorammo tre mesi intensamente poi il 12 novembre ci fu una manifestazione a Firenze con Salvini, Meloni e Toti. Sullo sfondo del palco c’era una gigantesco striscione per Salvini Premier. Io ero a Padova e dissi che quella era una cosa che non andava bene, che il CDX doveva avere una guida liberale e popolare, non populista. Toti corse ad Arcore per convincere Berlusconi a sfiduciarmi. Cosa che puntualmente accadde. Quello che è successo dopo è davanti agli occhi di tutti.

Eppure nell’ area “moderata” qualcosa si muove.



Guardi che c’è invece un grande lavoro da fare per ricostruire una forza popolare che sia pronta a contendere a Salvini la guida del centro destra. Bisogna lavorare per unire comunità, associazioni, corpi intermedi che si riconoscono nei valori dello Stato di Diritto, nella democrazia delegata, della famiglia, dello Stato leggero, della alleanza atlantica, dell’Europa unita e forte, per generare una rappresentanza politica che può andare dalla sinistra della Lega alla destra del Pd di Zingaretti.

Un CLN dei riformisti?

Non serve oggi un Comitato di Liberazione Nazionale dal populismo. Questo atteggiamento non fa altro che portare consensi a Salvini. Serve una rappresentanza politica post-populista che non riproponga vecchie ricette, ma sia in grado di proporre politiche per lo sviluppo senza appesantire ancora il nostro debito e soprattutto una forza politica in grado di rendere la sua proposta popolare.

Non penso ad una forza politica moderata. Anzi credo che in Italia, negli ultimi 25 anni il Centro Destra e il Centro Sinistra abbiano, sostanzialmente, proposito le stesse politiche. Graduali e moderate. Ed è quel gradualismo che ha esasperato gli elettori. Continuare a cambiare tutto, annunciare riforme per non cambiare mai nulla.

Se il gradualismo (consociativismo?) moderato ha prodotto questi frutti cosa propone lei?

Oggi servono riforme nette, chiare che rimettano in moto l’ascensore sociale, che diano risultati concreti. Basta annunci ma risultati. Sanità, tasse, scuola, università, trasporti, infrastrutture, giustizia, pubblica amministrazione. Riforme drastiche. Sapendo che non si può accontentare tutti, ma che anche chi in un primo momento potrebbe sembrare penalizzato, poi lavorerà in un paese più dinamico, dove anche i suoi figli avranno opportunità di lavoro, ben pagato e poco tassato.

Tuttavia Salvini è uno che comunica alla grande con la “pancia” del Paese…

Allora bisogna rifondare la comunicazione politica. Basta annunci e prese di posizione tanto per prendere consensi. Salvini parla di termovalorizzatori ma governa con chi non li vuole, parla di sicurezza e campi Rom, ma la situazione della sicurezza percepita dagli italiani non è affatto cambiata, anzi; ferma una nave di immigrati, in modo di concentrare l’attenzione dei media lì e intanto ne sbarcano a decine in altri porti.

Comunicare deve essere un atto di responsabilità e la stampa dovrebbe chiedere conto di programmi, promesse e annunci. Se non si farà questo tra poco anche i populisti deluderanno e genereranno altra rabbia dalla quale potrebbero sfociare fenomeni sociali pericolosi per la tenuta della nostra coesione sociale.

Veniamo alla situazione nella nostra regione.



Nel Lazio la situazione è molto preoccupante. Ovviamente Zingaretti non se ne occupa più, tranne quando pensa di poter cogliere opportunità di propaganda. Come nel caso dell’emergenza rifiuti in occasione della quale, lui che è il principale responsabile del disastro con il suo comportamento pavido, delle non decisioni degli ultimi 7 anni, è riuscito a farsi passare come il risolutore di problemi.

La giunta non è guidata da nessuno. Il calendario dei lavori del Consiglio va avanti non su un piano chiaro legato alle problematiche regionali, ma sul piagnisteo dei gruppi consiliari che vogliono mettere bandierine sulle proprie iniziative politiche. Un esempio?

Il presidente del Consiglio vuole far approvare ad agosto una legge di iniziativa del M5S sul compostaggio dei rifiuti che non ha ne capo nè coda, quando il Consiglio non ha neanche visto il piano dei rifiuti della Giunta. In un mondo ordinato si approva il piano e poi si fanno le leggi coerenti con il piano, o no?

Però la regione è uscita dal commissariamento della sanità…

Intanto non è affatto detto che la Regione sia uscita dal Commissariamento. La relazione della Corte dei Conti da notizie preoccupanti. Il miglioramento del disavanzo lo si deve esclusivamente alla altissima pressione fiscale e al favorevolissimo piano di rientro, senza i quali il dissesto rimarrebbe, ma soprattutto il conti regionali non lasciano nessuno spazio ai necessari investimenti per risanare la Sanità, ridurre la migrazione sanitaria e ridurre le liste d’attesa. Comunque la Sanità nel Lazio anche se uscisse dal commissariamento sarebbe sottoposta al piano di rientro. Dunque c’è molto poco da festeggiare. Anche perché i cittadini sono molto molto meno soddisfatti della qualità del servizio sanitario regionale di quanto non lo siano il PD e Zingaretti.

Fra le scadenze alla Pisana c’è anche il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Andrà in discussione da lunedì e il centro sinistra è davanti ad un bivio. Il Piano serve per dare certezza ai cittadini e alle imprese. Noi daremo un forte contributo di fare di questo strumento una occasione per proteggere il paesaggio e favorire lo sviluppo.

Dall’altra parte c’è una cultura ideologica rappresentata dal M5S e da una parte della sinistra che vuole congelare lo status quo, nei fatti tutelare il degrado e rimetter in discussione anche piani e procedure approvati da tempo e coerenti con gli obiettivi di protezione del paesaggio.

La Giunta e la maggioranza devono fare una scelta. Mantenere posizioni ideologiche, oppure credere che si possa promuovere uno sviluppo sostenibile e virtuoso che fa bene all’economia e all’ambiente.

Comunque sia Zingaretti la maggioranza alla Pisana ce l’ha.



Bisogna essere chiari su questo punto. La maggioranza si regge sui voti di due consiglieri del centro sestra, uno eletto nelle liste di Forza Italia e uno eletto nelle liste della Lega, oltre che talora con il voto di Pirozzi che è stato sostenuto da ambienti legati alla Lega.

Nei momenti critici i 5 Stelle non hanno mai votato con la maggioranza. Quando presentammo a dicembre scorso la mozione di sfiducia a Zingaretti, questi fu salvato dai volti del CDX, il M5S votò con noi la sfiducia. Ma i grillini hanno ottenuto molto di più, non hanno chiesto posizioni di sottogoverno, ma hanno avuto il consenso della sinistra sulle loro politiche, parlo dei rifiuti (no ai termovalorizzatori), delle infrastrutture (no alla Roma Latina), dell’ambiente, dei vitalizi, delle ridicole norme sui riders, e ora vediamo sul PTPR.

Che prospettiva vede per questa consiliatura regionale?



Èrobabile che Zingaretti si candidi alle prossime politiche e dunque si dimetta. Il centro destra vincerà e guiderà la Regione nei prossimi 5 anni. Ma la domanda è: su quale programma? Che idee e che persone ha per rilanciare questa regione? Non vorrei che si facesse la fine di tante altre regioni in cui il centro destra vince ma poi non governa.

Giuliano Longo