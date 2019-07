Sanità Roma, Di Biase: «Scongiurare chiusura ostetricia Fabia Mater»

“In questi giorni ho ricevuto diverse segnalazioni provenienti dal territorio del V Municipio che riguardano la chiusura del reparto di ostetricia della clinica convenzionata Fabia Mater. La notizia mi preoccupa molto: è evidente che la clinica rappresenta un punto di riferimento per un territorio così popoloso tanto da garantire circa 1.500 parti annui grazie anche all`impegno di 50 professionisti nei reparti di ostetricia e neonatologia, che rischiano di ritrovarsi senza lavoro. È mia intenzione chiedere un’audizione in commissione Sanità dei vertici della Clinica per chiarire la situazione e scongiurare che le donne di quel quadrante della città rimangano senza un servizio a questo punto vitale”. Così in una nota la consigliera della Regione Lazio del Pd, Michela Di Biase.