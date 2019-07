Sulla Capitale bel tempo e sole

L’alta pressione delle Azzorre si espande con un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale portando condizioni meteo in prevalenza stabili al Centro-Sud, anche se non mancherà qualche temporale pomeridiano. Anche sulla città di Roma dunque previsioni meteo per Giovedì e Venerdì all’insegna del sole prevalente e con caldo nella norma. Dal weekend invece le temperature potrebbero aumentare e il caldo farsi decisamente più fastidioso a causa anche dell’arrivo di aria africana.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI DI ROMA, VISITATE IL NOSTRO SITO

Caldo nella norma ma ancora per poco

Temperature che negli ultimi giorni si sono portate in media o anche poco al di sotto un po’ su tutta l’Italia, Roma compresa. Caldo dunque normale per il periodo con la grande afa spazzata via dalle più fresche correnti atlantiche. Nella città di Roma le massime della giornata di ieri si sono infatti attestate intorno ai +30/31 gradi. Oggi, Giovedì 18 luglio, le temperature massime potranno ancora superare i +30 gradi sulla Capitale ma con punte generalmente di +31/32 gradi. Almeno fino a Sabato non ci attendiamo grandi variazioni con massime sempre intorno a +30/32 gradi. Caldo in aumento invece da Domenica quando su Roma si potrebbero di nuovo superare i + 33/34 gradi.

Previsioni meteo ROMA giovedì e venerdì.

Condizioni meteo asciutte nella mattinata odierna sull’Italia centrale con sole prevalente sul Lazio e su Roma. Al pomeriggio ci attendiamo un po’ di nuvolosità in aumento specie sulle zone interne ma con la possibilità di qualche acquazzone confinata solo all’Appennino. Copione simile anche nella giornata di domani, Venerdì 19 luglio, con sole prevalente al mattino e qualche nube sparsa nel pomeriggio, ma innocua sulla città di Roma. Condizioni meteo a tratti instabili potrebbero interessare le zone interne del Lazio tuttavia su Roma non ci attendiamo fenomeni nel al mattino ne al pomeriggio.