L’alta pressione delle Azzorre è in fase di rimonta sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia e il tempo tende a stabilizzarsi anche sulle nostre regioni. Tuttavia il perimetro settentrionale dell’alta pressione non si manterrà abbastanza alto da relegare lo scorrimento delle code dei fronti atlantici alle latitudini nord europee ed alcuni di questi riusciranno, di tanto in tanto, ad infiltrarsi verso parte d’Italia. Ne conseguiranno quindi giornate tendenzialmente soleggiate, ma a tratti disturbate dalla formazione di alcuni annuvolamenti sulle zone di montagna, specie di pomeriggio sulle Alpi, associati a qualche rovescio o temporale in locale sconfinamento alla Val Padana. Vediamo i dettagli per i prossimi giorni:

METEO GIOVEDÌ. Nord: nubi sparse e schiarite con maggiori addensamenti dal pomeriggio associati a qualche rovescio o temporale che da Alpi e Prealpi sconfinerà localmente alle pianure lombardo-venete ed emiliane. Migliora nel corso della sera. Centro: tempo discreto al mattino salvo annuvolamenti sulla Toscana settentrionale, pomeriggio con qualche rovescio o temporale sui rilievi di Toscana ed Abruzzo, localmente su quelli del basso Lazio. Migliora nel corso della serata. Sud: tempo stabile al mattino, qualche scroscio pomeridiano o breve temporale sulla dorsale appenninica, specie campano-lucana. Temperature stabili o in lieve aumento al Centro-Sud.

Meteo giovedì

METEO VENERDÌ. Nord: ancora un po’ di variabilità sulle zone di montagna con qualche rovescio più frequente dal pomeriggio sulle aree alpine ed appenniniche in sconfinamento locale alle pianure, specie lombardo-venete ma in esaurimento nel corso della sera. Centro: inizio giornata soleggiato o poco nuvoloso, dal pomeriggio qualche rovescio o locale temporale sulle zone appenniniche, in esaurimento serale. Sud: Inizialmente soleggiato, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale lungo la dorsale appenninica e in Sicilia sulla zona etnea, in esaurimento serale. Temperature in lieve aumento.

TENDENZA METEO WEEKEND. Ancora qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi alla Val Padana, ma in un contesto generalmente stabile e soleggiato sull’Italia con temperature in progressivo aumento.

