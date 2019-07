Cgil Lazio: solidarietà alla famiglia dell’operaio deceduto e ai colleghi

“Apprendiamo ora del gravissimo incidente avvenuto sull’A12 nel tratto Roma Civitavecchia che ha coinvolto 4 operai della ditta Avr. Siamo sconvolti. In attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente, esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia dell’operaio deceduto e ai suoi colleghi rimasti feriti”. Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. “Gli incidenti sul lavoro – continua la nota – sono in crescita continua ed è questa la vera emergenza del Paese. E’ necessario riattivare da subito un sistema di controlli e sanzioni che intervenga sulle imprese che non rispettano le regole, anche partendo da un piano straordinario di assunzioni nel sistema dei controlli del pubblico impiego”.