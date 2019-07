Il grande caldo ha le ore contate. E’ in arrivo infatti tra domani e mercoledì un’ondata temporalesca con il rischio di nubifragi e grandine, e un abbassamento della temperatura di 8-10 gradi specie al centro-nord.

La conferma arriva dal meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega come “l’anticiclone africano batterà ritirata consentendo l’arrivo di correnti più fresche e instabili nord atlantiche”.

“I fenomeni risulteranno localizzati, saranno possibili locali nubifragi, grandine anche di dimensioni significative e violente quanto improvvise raffiche di vento, soprattutto su Nordest, adriatiche, Toscana, Umbria e Lazio – continua Ferrara -. Mercoledì si perderanno anche 8-10 gradi rispetto a questi giorni in particolare su Alpi, Appennino e versanti adriatici”.

Gran caldo all’estremo Sud e nelle isole invece, almeno fino a mercoledì compreso, per la persistenza della massa d’aria di origine sahariana che continuerà a dare origine a picchi di temperatura oltre i 35 gradi. Qui per un’attenuazione del caldo si dovrà aspettare almeno fino a giovedì con il calo termico che si estenderà al Sud e alla Sicilia.